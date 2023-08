Travis Scott, sul palco del concerto al Circo Massimo di Roma anche Kanye West – Video

Insieme sulle note di ‘Can’t Tell Me Nothing’

Travis Scott in concerto al Circo Massimo di Roma, prima data in assoluto dopo il lancio del film ‘Circus Maximus’ e la pubblicazione dell’album ‘Utopia’. Centinaia e centinaia gli spettatori a seguire il live che, a sorpresa, ha visto sul palco insieme all’artista anche il rapper Kanye West in un duetto sulle note di ‘Can’t Tell Me Nothing’.