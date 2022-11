Travis Scott in Italia, un concerto nel 2023: data e biglietti

Travis Scott in Italia nel 2023: la data e i biglietti del concerto del rapper americano per la prima volta nel nostro Paese.

Il countdown può cominciare: sta per arrivare il momento della prima volta di Travis Scott in Italia. Il 2023 sarà l’anno del primo grande concerto del rapper nel nostro Paese. La notizia era ormai di dominio pubblico già da diversi giorni, dopo lo spoiler fatto, non si sa quanto volontariamente, da Spotify ancor prima che dal promoter che ha organizzato l’evento. La conferma è però arrivata nella mattina del 21 novembre 2022. Finalmente Travis Scott sarà in concerto nel nostro Paese per un solo concerto in una location in grado di accogliere molti dei suoi fan.

Travis Scott in tour nel 2023: la data e i biglietti

A combinare un mezzo pasticcio era stato, negli scorsi giorni, Spotify, che aveva inserito nella sezione In tour Travis Scott con una nuova data, proprio quella italiana. Una soffiata che era stata subito colta al volo dai fan del rapper, in visibilio per una notizia che aspettavano da anni.

L’annuncio è quindi arrivato, in maniera ufficiale, nella mattinata del 21 novembre, da parte degli stessi promoter. Il rapper sarà protagonista come headliner di una data degli I-Days di Milano e si esibirà il prossimo 30 giugno all’Ippodromo Snai La Maura, in un contesto da 170mila metri quadri in grado di accogliere un gran numero di fan provenienti da tutto il Paese. Di seguito il post con la locandina:

I biglietti per il concerto di Travis Scott

Fresco della pubblicazione del nuovo singolo, Down in Atlanta, con Pharrell Williams, il rapper potrebbe molto presto lanciare anche ufficialmente il suo nuovo album, quello che probabilmente presenterà anche nel corso del suo primo concerto in Italia, un evento imperdibile, come sottolineato dagli organizzatori: “La megastar icona del rap per la prima volta dal vivo in Italia per un’unica imperdibile data“.

I biglietti per l’evento sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e a breve anche su TicketOne e in tutti gli altri punti vendita autorizzati.