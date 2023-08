Travis Scott in concerto al Circo Massimo, 60 intossicati con spray al peperoncino

Una sessantina di persone sono rimaste intossicate ieri sera durante il concerto di Travis Scott al Circo Massimo di Roma. Con gli occhi rossi e la gola irritata si sono presentate dai sanitari presenti sul posto per l’evento ma non hanno riportato ulteriori conseguenze per la salute. A provocare l’irritazione sarebbe stato uno spray al peperoncino spruzzato da qualcuno durante il concerto intorno alle 22. Indagano gli agenti della polizia del commissariato Trevi e Celio per individuare il responsabile.