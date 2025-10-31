Traversata a nuoto dello Stretto di Messina per diabetici

La traversata dello Stretto di Messina ha riscosso un grande successo, grazie all’organizzazione dell’AMD – Associazione Medici Diabetologi. Tra i partecipanti, figura il Dottor Giuseppe Murdolo, dirigente medico Endocrinologo presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Quest’evento sportivo è stato creato per le persone con diabete, combinando salute e passione in un’atmosfera di condivisione.

Dopo il successo della prima edizione, l’AMD ha invitato tutti a prendere parte a un’esperienza che si è rivelata sia simbolica che umana. Il Dottor Murdolo ha nuotato al fianco di due ragazzi diabetici, Simone e Chiara, rendendo la traversata un momento emozionante di supporto e solidarietà.