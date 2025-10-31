21.9 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Sport

Traversata a nuoto dello Stretto di Messina per diabetici

Da stranotizie
Traversata a nuoto dello Stretto di Messina per diabetici

La traversata dello Stretto di Messina ha riscosso un grande successo, grazie all’organizzazione dell’AMD – Associazione Medici Diabetologi. Tra i partecipanti, figura il Dottor Giuseppe Murdolo, dirigente medico Endocrinologo presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia. Quest’evento sportivo è stato creato per le persone con diabete, combinando salute e passione in un’atmosfera di condivisione.

Dopo il successo della prima edizione, l’AMD ha invitato tutti a prendere parte a un’esperienza che si è rivelata sia simbolica che umana. Il Dottor Murdolo ha nuotato al fianco di due ragazzi diabetici, Simone e Chiara, rendendo la traversata un momento emozionante di supporto e solidarietà.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Emergenza farmaci in Abruzzo: continuità e sfide sanitarie
Articolo successivo
Visite di Roberta Metsola a Roma: focus sulla politica agricola
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.