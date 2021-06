Fino a 20 000 anni fa, da questi parti, anche le vallate prealpine erano coperte dai ghiacci che arrivavano a lambire la sponda settentrionale del lago di Garda. Ma già pochi millenni più tardi, con la fine dell’era glaciale, comincia il popolamento delle Alpi, che diventa stabile nell’età del bronzo.

A testimonianza di quella sempre più ostinata presenza dell’uomo rimangono, a cavallo delle nostre montagne, decine di piccoli insediamenti su palafitte – 111 per la precisione – che risalgono a un’epoca compresa tra il 5000 e il 500 a.C., a cui l’Unesco ha riconosciuto lo status di Patrimonio dell’umanità nel 2011. Tra queste, le palafitte di Ledro e di Fiavè, in provincia di Trento, risalenti a 3500-4000 anni fa e oggi trasformate in due affascinanti musei della preistoria prealpina. Sono partito da lontano per raccontare questo speciale sul Trentino. Sono partito da lontano perché è da allora che la storia di questa terra è la cronaca di un incontro singolare tra l’uomo e l’ambiente. Non sono state tutte rose e fiori.

Queste terre hanno visto transitare principi e imperatori, non sempre animati da buone intenzioni, papi ed eretici, artisti e uomini di lettere. Hanno visto eserciti schierati fin sulle cime delle montagne e processi alle streghe. E nei secoli il confronto con la natura selvaggia è stato anche aspro. La vita, a volte, è faticosa e ingenerosa. Eppure, per queste valli si respira l’atmosfera di un patto mai tradito, in cui la natura dà e l’uomo cura, se non proprio restituisce. Un patto di cui si raccolgono i frutti oggi, quando tutti parlano di sostenibilità, mentre qui fin dall’epoca feudale la gestione del territorio è affidata a proprietà collettive, come per esempio le Regole di Spinale e Manez, nelle Giudicarie Centrali, per disciplinare lo sfruttamento delle risorse naturali. Un viaggio in Trentino è anche questo. Certo, è percorrere sentieri da sogno, godere di panorami spettacolari, approfittare di un’ospitalità schietta e di una cucina gustosa. Ma è anche assaporare le culture di una terra che l’uomo ha modellato con diligenza, rispetto e passione.