Travel Tuesday: sconti su voli e hotel

Il 2 dicembre cade il Travel Tuesday, ovvero il giorno dell’anno nel quale si trovano una serie di sconti su voli e pacchetti viaggio di molte compagnie aeree. L’evento dura 24 ore, arriva dopo il Black Friday e ha lo stesso scopo: incentivare l’acquisto di prodotti o servizi in un momento dell’anno che storicamente è uno di quelli in cui si spende meno per via della vicinanza con Natale.

Il Travel Tuesday nasce negli Stati Uniti e cade il primo martedì dopo il Giorno del Ringraziamento. In America è stato pensato come giornata di super offerte dedicate al tema viaggi, che si affianca quindi al più noto Black Friday. L’obiettivo del Travel Tuesday è quello di rilanciare le prenotazioni durante la settimana dopo il Giorno del Ringraziamento e prima di Natale.

Il fatto positivo è che non ci sono limiti nell’acquisto di biglietti per voli o traghetti. Si tratta di una giornata di sconti che permette di acquistare non soltanto per la stagione invernale, ma anche per i giorni successivi, fino a periodi dell’anno considerati “alta stagione”. Il settore viaggi in Italia sfrutta tanto il Black Friday quanto il Travel Tuesday, e le compagnie aeree e gli hotel hanno utilizzato l’occasione per riempire voli solitamente vuoti e camere d’albergo lasciate a loro stesse.

I dati arrivano dagli Stati Uniti, dove eDreams segnala sconti piuttosto elevati, in particolar modo su hotel e noleggi auto. Per sfruttare al meglio il Travel Tuesday e risparmiare, si può controllare i prezzi della meta desiderata nei giorni precedenti, quindi prima del 2 dicembre, per poi confrontarli e capire qual è il reale valore dello sconto e se vale la pena acquistare. Un altro consiglio utile è conoscere già la meta e il periodo nel quale si vuole viaggiare, così da evitare di perdere tempo al momento della prenotazione e vedersi magari sfilato via il posto a sedere. anche utile verificare le politiche di cancellazione, perché alcuni sconti non prevedono modifiche anche nel caso di malattia, errore del nome eccetera.