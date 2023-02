TRAVANDO ® Portafoglio uomo piccolo con protezione RFID „LONDON“ Porta carte di credito con clip per contanti, Portafogli Porta tessere slim tascabile, Portatessere Raccoglitore banconote sottile

Descrizione prodotto

Porta una ventata di aria fresca nella tua collezione di accessori!

Con il moderno portafoglio TRAVANDO modello “LONDON”

Il portafoglio maneggevole LONDON si presenta moderno con un numero adeguato di tasche per le carte, una clip ferma soldi e uno scomparto per monete. Il design elegante viene messo in risalto dall’emblema in metallo

Un accessorio di alta qualità che affascina grazie alla sua chiara linea grafica

Scheda prodotto: 8 tasche per le carte Clip ferma soldi in acciaio Piccola tasca porta monete Protezione RFID per tutte le carte Emblema di metallo elegante Dimensioni: 10,7 x 8,6 x 1,7 cm (chiuso e vuoto) Peso: 70 grammi (peso da vuoto) Materiale: Premium similpelle

Qualità che si può sentire

I portafogli TRAVANDO sono realizzati con materiali di qualità, accuratamente selezionati, lavorati con estrema precisione in modo da essere durevoli nel tempo

Dimensioni sottili

L’elegante portafoglio è sottile e si adatta perfettamente a qualsiasi tasca di pantaloni senza creare bozzi

Sicurezza testata da TÜV

I nostri portafogli sono stati testati da un istituto tedesco indipendente. Bloccano la frequenza standard di 13,56 Mhz e proteggono dal furto di dati attraverso scanner RFID e NFC

Funzionalità sofisticate

Attraverso l’intelligente ripartizione degli scomparti per carte di credito, fermasoldi e scomparti per monete, il portafoglio offre abbastanza spazio per tutte le necessità e rimane comunque compatto, al fine di non ingrossare le tasche di pantaloni

Idee regalo

Il portafoglio arriva in un’elegante confezione regalo ed è quindi perfetta da regalare. La scatola non serve solo a riporre il portafoglio, ma viene anche riutilizzata come portagioie

Originale TRAVANDO

Travando è il marchio di moda per portafogli innovativi. Crediamo che i portafogli facciano di più che conservare solamente i soldi. Dicono qualcosa sul proprietario e mostrano al mondo di cosa siamo fatti. I nostri prodotti incarnano la costante ricerca del progresso e della perfezione

Scomparti per carte

10 8 10 9 7

Fermasoldi

✓

✓

✓

✓

✓

Protezione RFID

✓

✓

✓

✓

✓

Scomparto per monete

✓

✓

✓

Scomparto ID

✓

✓

Design

Pelle di carbonio Pelle liscia Pelle vintage Pelle di carbonio Pelle liscia

Is Discontinued By Manufacturer ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 11.5 x 8 x 1.5 cm; 59 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 26 novembre 2017

Garanzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti. Per le eccezioni e le condizioni, consulta i dettagli del reso.

ASIN ‏ : ‎ B076P76YNF

Numero modello articolo ‏ : ‎ 1

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Uomo

– Con il fermasoldi, le banconote possono essere saldamente fissate

– Certificato anche dall´istituzione tedesca TUV il portafoglio schermato anti RFID protegge i microchip presenti nelle vostre carte da furto

– Una piccola e pratica tasca portamonete con cerniera permette di riporre alcune monete e cambiarle

– Accuratezza e materiali accuratamente selezionati garantiscono durata nel tempo e un design di alta qualità

23,95 €