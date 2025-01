Travaglio svela le menzogne di Giorgia Meloni nell’inchiesta Almasri: ‘Sfrutta l’ignoranza’

In un editoriale incisivo, Marco Travaglio critica le dichiarazioni di Giorgia Meloni, indagata nel caso Almasri, sostenendo che la premier ha manipolato i fatti per delegittimare i magistrati e invocare un complotto. Meloni è accusata di favoreggiamento e peculato per la mancata cattura di Mohammed Almasri, un torturatore libico su cui gravava un mandato d’arresto internazionale. La premier ha affermato che l’indagine serve a intimidire e ricattare il suo governo, affermando di non avere responsabilità dirette.

Travaglio, tuttavia, controbatte che le sue affermazioni distorcono la realtà. Sostiene che la notifica di indagine, secondo la legge italiana, non implica responsabilità penali immediate e serve solo a informare Meloni dell’accusa. L’editorialista accusa Meloni di sfruttare l’ignoranza del pubblico riguardo alle procedure legali per lanciare accuse infondate.

Sottolinea che l’avviso di indagine non è un avviso di garanzia e che, al momento, la premier non rischia nulla a meno che le indagini non rivelino prove concrete. Travaglio considera problematico che Meloni strumentalizzi la situazione, creando un clima di tensione istituzionale e suggerendo complotti infondati. Inoltre, il giornalista avverte che il caso Almasri rappresenta non solo una questione legale, ma anche una sfida politica e mediatica per la premier. Conclude affermando che la precarietà della situazione potrebbe danneggiare Meloni nel lungo periodo, sottolineando che non potrà invocare complotti senza conseguenze.