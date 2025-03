Travaglio Critica Zelensky dopo lo Scontro con Trump e Riferisce Lucio Corsi a Sanremo: ‘Voleva Essere un Duro’

Lo scontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca è stato oggetto di una critica severa nel editoriale di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Travaglio ha accusato Zelensky di comportamenti inappropriati, sottolineando il suo rifiuto di firmare un accordo sulle terre rare e il suo invito a tornare quando sarà pronto per la pace. Ha anche ricordato che in passato Zelensky era stato ripreso da Biden per le sue richieste di sostegno militare senza esprimere gratitudine.

Durante il conflitto, Trump e il suo vice J.D. Vance hanno messo in evidenza i “mancati ringraziamenti” da parte di Zelensky, contribuendo a un clima di tensione. Inoltre, Travaglio ha citato l’incidente del missile ucraino caduto in Polonia, accusato di essere stato spacciato per russo per influenzare il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra. Secondo Travaglio, l’episodio rappresenta un’anomalia nella diplomazia mondiale, frutto dell’era Trump.

Travaglio sostiene che, uscendo dal confronto con Trump, Zelensky abbia indebolito ulteriormente l’Ucraina. Molti ucraini, desiderosi di pace, potrebbero ora avere riserve nel votare per un leader percepito come “nemico” dagli Stati Uniti. L’analisi di Travaglio evidenzia una distinzione con Biden, considerando Trump non come un alleato, ma come arbitro. Mentre i leader europei si sono schierati a favore di Zelensky, Giorgia Meloni ha optato per una posizione più prudente, richiedendo un incontro urgente tra Stati Uniti, Unione Europea e alleati.