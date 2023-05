Traumnacht Coperta Matrimoniale, Microfibra, colore del prodotto: Bianco, Lavabile, dimensioni del prodotto: 220 x 240 cm

Descrizione Prodotto

Il piumino giusto per il tuo comfort durante il sonno

Trovare il piumone giusto non è sempre così facile – ma con Traumnacht è più facile di quanto si pensi. Ti offriamo piumini adatti per ogni stagione e con diverse qualità di tessuto. Il riempimento di qualità delle fibre cave di poliestere di alta qualità immagazzina il calore in modo ottimale. Le fibre cave hanno uno spazio vuoto che offre una grande voluminosità e consente all’aria di circolare in modo ottimale. L’umidità viene trasportata in modo ottimale all’esterno.

Riempimento di qualità

Imbottitura di qualità in fibre cave di poliestere ad alto spessore. Conserva il calore in modo ottimale e offre un ambiente di sonno asciutto e sano.

Particolarmente facile da pulire

L’intera coperta è lavabile a 60 ° C e può essere asciugata nell’asciugatrice.

Adatto a chi soffre di allergie

Il piumino Traumnacht è ideale per le persone allergiche alla polvere domestica.

Senza inquinanti

Naturalmente, tutti i cuscini Traumnacht sono testati secondo l’Oeko-Tex Standard 100 e sono privi di sostanze nocive (Certificato Z1.0.7662 Hohenstein HTTI).

Per attività ricreative di sogno

Mentre la giornata volge al termine, è tempo per un sonno riposante. Con i cuscini, i piumini e i materassi di Traumnacht puoi portare più comfort nella tua camera da letto. Nel frattempo, i prodotti durevoli che abbiamo sviluppato ti offrano di dedicarti interamente ai tuoi sogni. I nostri prodotti di alta qualità si adagiano delicatamente sui contorni del tuo corpo e ti offrono un sonno confortevole e pieno di sicurezza. Non avrai incubi nemmeno quando guardi nel tuo portafoglio. La nostra qualità e’ ben bilanciata in modo da poter addormentarsi senza preoccupazioni e svegliarsi riposati al mattino. Fidati di oltre 70 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di biancheria da letto e materassi e sperimenta il puro relax con Traumnacht, ogni sera di nuovo.

Realizzato da Badenia Bettcomfort GmbH & Co. KG

Dimensioni: 220 x 240

Prodotto di marca tedesca – buona qualità

