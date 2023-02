Traumi nei bambini, errori da evitare e miti da sfatare

Cadute accidentali, ustioni, ostruzione delle vie aeree e soffocamento, lesioni anche fatali per inosservanza delle norme sulla sicurezza stradale. La casistica dei traumi pediatrici riporta numeri allarmanti per i quali c’è una sola parola d’ordine: prevenzione. E proprio la prevenzione è l’obiettivo del corso gratuito aperto a tutti che si svolgerà a Catania lunedì 20 febbraio dalle 15.30 alle 17.30, presso l’Istituto Francesco Ventorino. L’incontro servirà inoltre a individuare errori da evitare e miti da sfatare. L’iniziativa è della dottoressa Giuliana Rizzo, medico anestesista, che in questo percorso sulla prevenzione e salvaguardia dei bambini sarà affiancata dalla dottoressa Daniela Poli, medico cardiologo pediatrico, e dal dottor Giovanni Gibiino, medico anestesista. “La nostra speranza è divulgare e formare quante più famiglie e caregiver nella Regione Sicilia” dice la dottoressa Rizzo.

“I traumi rappresentano una delle principali cause di mortalità e morbilità in età pediatrica e fanno registrare migliaia di accessi di piccoli pazienti al Pronto Soccorso – sottolinea – Il 90% di tali traumi in età pediatrica è prevedibile e prevenibile con semplici norme comportamentali da porre in atto da parte di chi si prende cura dei bambini”. E “i programmi di divulgazione sulla prevenzione e sulla gestione dei traumi pediatrici rappresentano il modo più efficace di ridurre gli eventi traumatici e, di conseguenza, la probabilità di morte o di lesione grave. Riteniamo che ogni sforzo di prevenzione debba essere posto in essere da parte degli specialisti del settore per ridurre i traumatismi dell’infanzia”.

“Dall’istituzione del Trauma Center pediatrico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer di Firenze, giunto ormai al decimo anno di attività, è stato avviato il programma di prevenzione dei traumi in età pediatrica caratterizzato da incontri rivolti alle famiglie – spiega Giuliana Rizzo – Tale corso a Firenze è stato possibile grazie al dottor Leonardo Bussolin, medico anestesista e direttore del Trauma Center, alla Fondazione Meyer di Firenze” e alla stessa dottoressa Rizzo, che nel corso degli anni ha sviluppato competenze in ambito pediatrico e collaborato con il Trauma Center dell’Ospedale Pediatrico Meyer dove ha lavorato per diversi anni.

Proprio lei, siciliana, ha successivamente portato il progetto in Sicilia, a Catania. “L’obiettivo del corso è garantire la massima divulgazione della prevenzione dei traumi infantili e porre l’attenzione sulla sicurezza dei bambini. La prevenzione gioca un ruolo centrale perché – avverte – di fronte all’evento traumatico nel bambino esistono elevatissime percentuali sia di mortalità sia di lesioni gravi e permanenti e la casistica è allarmante”.

“La prevenzione è una responsabilità civica, di tutti – sottolinea ancora – e riguarda gli operatori sanitari in qualità di cittadini e genitori, ancora prima di essere medici”.

I temi trattati nel corso dell’incontro saranno: trauma cranico, shaken baby syndrome/sindrome del bambino scosso, cadute accidentali, ustioni, avvelenamento, annegamento, morso di un cane, folgorazione, soffocamento nel sonno /SIDS, ostruzione delle vie aeree e soffocamento, sicurezza in strada.

L’incontro è aperto a tutti, genitori, insegnanti, nonni, baby sitter e a tutti gli interessati. Perché mai come in questo caso prevenire e molto più importante che curare.