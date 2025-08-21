Trauma infantile in Palestina: la salute mentale a rischio

A Milano, si chiede di fermare le azioni di Netanyahu, sottolineando che attaccare Gaza e colonizzare la Cisgiordania significa distruggere il futuro di un popolo in gran parte composto da minorenni. Recentemente, sono stati avviati bombardamenti su Gaza City, dove risiedono oltre un milione di persone, e approvati nuovi insediamenti per coloni in Cisgiordania.

Questi eventi non solo infliggono sofferenze immediate, ma ostacolano anche la possibilità di un futuro Stato palestinese. Il ministro Smotrich ha dichiarato apertamente che l’idea di uno Stato palestinese è esclusa. Questa negazione dell’autodeterminazione colpisce gravemente l’identità e la salute mentale dei bambini palestinesi. Attualmente, quasi la metà della popolazione palestinese ha meno di 18 anni, e in Gaza il 90% dei bambini mostra segni di trauma psicologico, come ansia e regressioni comportamentali.

Il presidente di Soleterre, Damiano Rizzi, ha evidenziato come la situazione attuale equivalga a negare i diritti fondamentali dei minori, privandoli di opportunità come gioco e istruzione. Le ricerche indicano che vivere in un contesto di occupazione prolungata genera livelli di ansia e depressione significativamente più elevati rispetto ad altri situazioni di guerra.

È cruciale quindi riconoscere che il riconoscimento di uno Stato palestinese non può avvenire senza interventi concreti che fermino la colonizzazione e la distruzione. Attualmente, ci sono circa 700.000 coloni illegali in Cisgiordania, e il mondo osserva in silenzio. È indispensabile agire per garantire un futuro ai bambini palestinesi. Soleterre si impegna a fornire supporto psicologico alle vittime, concentrandosi sul trattamento dei traumi di guerra in Cisgiordania e creando spazi sicuri per i bambini, per offrire loro dignità e speranza.