15.7 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Salute

Trauma infantile e cervello: legami tra aggressività e dolore

Da stranotizie
Trauma infantile e cervello: legami tra aggressività e dolore

Aggressività e comportamenti autolesionistici spesso si presentano insieme, soprattutto in persone con una storia di trauma infantile. Gli scienziati hanno identificato, tramite una ricerca pubblicata su Science Advances, un circuito cerebrale che collega questi due comportamenti, evidenziando come esso venga alterato dopo un trauma.

Studi condotti su topi hanno mostrato che i traumi infantili attivano eccessivamente i neuroni in un percorso che collega il nucleo reuniens, importante per la regolazione della paura, all’ippocampo, fondamentale per memoria e apprendimento. Questa iperattività è dovuta a un’eccessiva stimolazione di specifici canali del calcio, influenzando così la trasmissione dei segnali nervosi. Di conseguenza, il rischio di sviluppare comportamenti aggressivi e autolesionistici aumenta.

Secondo i ricercatori, sia il dolore fisico che quello emotivo possono attivare comportamenti aggressivi una volta che il circuito neurale è compromesso. Questi comportamenti non sono solo il risultato di ansia o depressione, ma possono essere anche conseguenza di profonde ferite neurobiologiche, amplificate dalla difficoltà del cervello di affrontare il dolore.

Questo studio aggiunge ulteriori prove su come un’infanzia difficile possa avere un impatto durevole sulla psiche e sulla biologia del cervello. La speranza è che queste scoperte si traducano in terapie più efficaci per prevenire comportamenti aggressivi e autolesionistici nelle persone vulnerabili.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Cinema italiano: novità da Paolo Virzì e altri film in sala
Articolo successivo
Pallanuoto e Inclusione: Nuove Regole per gli Atleti Neutrali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.