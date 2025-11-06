Trauma infantile e cervello: legami tra aggressività e dolore

Aggressività e comportamenti autolesionistici spesso si presentano insieme, soprattutto in persone con una storia di trauma infantile. Gli scienziati hanno identificato, tramite una ricerca pubblicata su Science Advances, un circuito cerebrale che collega questi due comportamenti, evidenziando come esso venga alterato dopo un trauma.

Studi condotti su topi hanno mostrato che i traumi infantili attivano eccessivamente i neuroni in un percorso che collega il nucleo reuniens, importante per la regolazione della paura, all’ippocampo, fondamentale per memoria e apprendimento. Questa iperattività è dovuta a un’eccessiva stimolazione di specifici canali del calcio, influenzando così la trasmissione dei segnali nervosi. Di conseguenza, il rischio di sviluppare comportamenti aggressivi e autolesionistici aumenta.

Secondo i ricercatori, sia il dolore fisico che quello emotivo possono attivare comportamenti aggressivi una volta che il circuito neurale è compromesso. Questi comportamenti non sono solo il risultato di ansia o depressione, ma possono essere anche conseguenza di profonde ferite neurobiologiche, amplificate dalla difficoltà del cervello di affrontare il dolore.

Questo studio aggiunge ulteriori prove su come un’infanzia difficile possa avere un impatto durevole sulla psiche e sulla biologia del cervello. La speranza è che queste scoperte si traducano in terapie più efficaci per prevenire comportamenti aggressivi e autolesionistici nelle persone vulnerabili.