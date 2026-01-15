Trauma dopo incendio Crans Montana

Il trauma non si manifesta sempre subito, a volte arriva dopo, quando la vita prova a rimettersi in moto. La psicologia dell’emergenza gioca un ruolo fondamentale in questi casi, accompagnando persone e comunità nel tempo. Dopo l’incendio di Crans Montana, che ha colpito ragazzi italiani, il psicologo e psicoterapeuta Ivan Giacomel si è attivato fin dalle prime fasi dell’emergenza.

Giacomel, vicepresidente di Sipem e componente del nucleo regionale degli psicologi della Protezione civile, ha incontrato i familiari delle vittime all’ospedale di Zurigo. Ha visto da vicino il dolore dei parenti e sottolinea che quando sono coinvolti ragazzi giovani, si parla di un dolore innaturale che lascia un senso di vuoto profondo.

Il suo impegno è proseguito in Italia, dove ha seguito i soccorritori italiani e i testimoni diretti dell’incendio, persone esposte a immagini estreme e a una pressione emotiva intensa. Giacomel sottolinea che anche i soccorritori possono portare con sé scene che possono riemergere nel tempo, sotto forma di insonnia, irritabilità o ricordi intrusivi.

Oggi, il suo impegno continua al liceo Virgilio di Milano, frequentato da alcuni dei ragazzi coinvolti nella tragedia. Il rientro a scuola è stato uno dei passaggi più delicati e Giacomel spiega che per chi ha vissuto da vicino quei momenti, esiste il rischio dello stress emotivo post traumatico, che può protrarsi anche per anni se non viene riconosciuto. Le conseguenze non sono sempre immediatamente collegabili all’evento e possono manifestarsi come difficoltà a entrare in luoghi affollati, incubi frequenti o paura del fuoco.

Giacomel ha già affrontato altre emergenze di grande impatto, come lo scoppio della diga di Suviana e la pandemia Covid, e sottolinea che la psicologia dell’emergenza non si esaurisce nei primi giorni, ma serve un percorso strutturato per evitare che il trauma si cristallizzi. Il dolore non segue i tempi dell’emergenza e richiede un intervento continuo e discreto.