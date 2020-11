VALUTARE la gravità di unin meno digrazie a una proteina rilasciata dal cervello quando accusa un colpo è l’innovazione diagnostica presentata in un nuovo studio pubblicato sul Journal of Neurotrauma dai ricercatori dell’University of Pittsburgh Medical Center (UPMC). L’autore principale dello studio è, direttore del Neurotrauma Clinical Trials Center di UPMC e professore di chirurgia neurologica presso l’Università di Pittsburgh.“Oggi il test diagnostico più comune per un trauma cranico è la Tac. Ma per la maggior parte dei milioni di persone che ogni anno subiscono un trauma cranico, il risultato della Tac sarà negativo: è negativo in oltre il 90% dei casi. Però per molti pazienti con una Tac negativa, possono esserci ancora rischi seri. Un test del sangue per diagnosticare la presenza di un trauma cranico può essere quindi molto utile per migliorare le diagnosi, per riconoscere più rapidamente chi ha necessità di un intervento e anche per evitare ai pazienti che non ne hanno bisogno di sottoporsi alla Tac”.



Il test realizzato da UPMC rileva la presenza di una proteina detta GFAP. Perché questa proteina è indice di trauma cranico in corso?

“La proteina fibrillare acida della glia (o GFAP) è una proteina importante per il funzionamento della materia bianca. Quando il cervello subisce un trauma, la GFAP viene rilasciata, e in quantità sufficienti perché possa essere rilevata da un esame del sangue. Tra le molte migliaia di proteine che sono state valutate come biomarker, la GFAP è giudicata un indicatore estremamente sensibile di traumi al cervello. Anche un’altra proteina, detta S100B, viene rilasciata quando c’è un trauma cranico. Ma è una proteina meno specifica, perché la si può trovare anche al di fuori del sistema nervoso centrale. Per questo negli Stati Uniti non la S100B non è approvata clinicamente per determinare chi ha bisogno di una TAC. Abbiamo comparato direttamente questi due test diagnostici nello studio pubblicato sul Journal of Neurotrauma, e il test con la proteina GFAP risulta del 25% più accurato rispetto al test con S100B”.



Qual è l’elemento di novità del vostro studio?

“La proteina GFAP è una delle migliori candidate come biomarker dei traumi cranici. Ma attualmente i test per questa proteina devono essere effettuati in laboratorio e possono richiedere circa 6 ore per fornire un risultato. Con il nostro studio invece abbiamo si può misurare la GFAP con un test portatile, che può essere svolto sul posto letto del paziente e in 15 minuti restituisce la diagnosi. Un altro vantaggio è che questo test individua la presenza di un trauma cerebrale anche a 24 ore dall’incidente, e quindi si presta all’esame di soggetti che arrivano tardi al pronto soccorso. Il dispositivo portatile con cui si può eseguire il test è già in commercio, si tratta della piattaforma diagnostica Alinity, prodotta dagli Abbot Laboratories. Per il test basta inserire nel dispositivo una cartuccia che rileva nel sangue la presenza della proteina GFAP”.