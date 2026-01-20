Trattori invadono Strasburgo

I trattori sono tornati questa mattina, martedì 20 gennaio, nella piazza davanti al Parlamento Europeo a Strasburgo, per protestare contro l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur. Sono un migliaio, arrivano dall’Alsazia e da altre regioni della Francia, ma anche da altri Paesi limitrofi come Polonia, Belgio e Italia.

Tutti insieme hanno bloccato la circolazione e alcune strade di Strasburgo sono state chiuse. Alcuni tram e autobus sono stati interrotti e il sorvolo dei droni nella città è stato proibito. L’accordo è stato firmato sabato scorso in Paraguay, ma il Parlamento Europeo deve ancora votarlo. Gli agricoltori confidano in quei membri del Parlamento Europeo che chiedono di ottenere prima un parere dalla Corte di Giustizia Europea sulla legalità del Mercosur.

Questa richiesta dovrà essere votata mercoledì e, se verrà approvata, potrebbe ritardare l’avvio dell’accordo fino a 18 mesi. La paura degli agricoltori è che questa intesa commerciale possa avere un impatto negativo sugli agricoltori, importando massicciamente prodotti agricoli dal Sud America a un prezzo inferiore rispetto alla produzione locale e con controlli molto differenti. L’asimmetria delle regole fra i due, resta una delle paure più grandi degli agricoltori del Vecchio Continente. Questa è l’ennesima manifestazione dopo mesi di proteste che hanno invaso le piazze della Francia ma anche di Bruxelles e di altre città europee.