Trattori a Milano contro trattato Mercosur

A Milano, un gruppo di trattori ha bloccato il traffico per protestare contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. Decine di mezzi agricoli, recanti bandiere tricolori, si sono radunati in piazza Duca d’Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, e hanno scaricato balle di fieno, suonando anche i clacson. La mobilitazione è stata organizzata da Coapi e Riscatto agricolo Lombardia, che si oppongono alla firma del trattato, sostenendo che favorisce la speculazione e danneggia agricoltori e cittadini europei e sudamericani. Gli agricoltori chiedono un prezzo giusto per i produttori e i consumatori, con controlli efficaci e certi contro il trust e la speculazione.