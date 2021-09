DI TUMORE al polmone si sente parlare spesso, visto che con i suoi 34mila decessi ogni anno (solo nel nostro Paese) è uno dei principali Big Killer dell’oncologia. Ma cosa significa oggi realmente convivere con questa malattia? Che emozioni accompagnano la diagnosi, e quali le fasi successive del percorso di cura? E in che modo le novità terapeutiche degli ultimi anni stanno rivoluzionando l’aspettativa di vita dei pazienti? È a queste domande che vuole rispondere “ Tratti di Respiro ”, la nuova campagna lanciata oggi da Roche, con il patrocinio di WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) e IPOP Onlus (Insieme per i Pazienti di Oncologia Polmonare), che combina la creatività di cinque illustratori con le storie di otto pazienti, per accendere i riflettori sulle tante sfaccettature della patologia.

Ogni paziente è unico, ogni tumore è diverso

Quando si parla di tumore al polmone, in effetti, si pensa spesso a una singola malattia. In realtà esistono molteplici forme di carcinoma polmonare, caratterizzate da specifici tratti distintivi, e che oggi spesso possono essere trattate con farmaci personalizzati che migliorano notevolmente la prognosi e la qualità di vita dei pazienti. “Fortunatamente sono stati fatti grandi progressi nell’ambito della diagnosi e del trattamento di questa patologia, con l’individuazione di caratteristiche geniche della cellula tumorale che permettono una terapia sempre più personalizzata per ogni paziente”, spiega Maria Rita Migliorino, Responsabile UOSD di Pneumologia ad indirizzo Oncologico dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e consigliere del direttivo di WALCE Onlus. “La ricerca e la determinazione di queste mutazioni, una sorta di ‘carta d’identità’ della malattia, consentono al clinico di indirizzare il paziente verso un percorso terapeutico personalizzato e appropriato”.

Come sono nate le illustrazioni

Parallelamente a farmaci e terapie, ogni storia di malattia è anche un racconto unico, una testimonianza, ricca di ricca di sfaccettature, del cammino che intraprende di chi si trova ad affrontare un tumore al polmone. Per unire questi due aspetti, la campagna ha chiamato a raccolta otto persone con tumore al polmone, tre caregiver, un medico oncologo e illustratori professionisti – Boban Pesov (@bobanpesov), Roberta Guzzardi (@rob_art_illustrazioni), Luca Laudito e Marco Rocco (@intimodistacco) e Giovanni Esposito (@gio_quasirosso) – che hanno interpretato le storie di vita, trasformandole in otto quadri digitali. L’incontro tra associazioni di pazienti e illustratori è avvenuto durante un workshop di “co-creazione” che si è tenuto a luglio 2021 a Milano, documentato in un video reportage. “La campagna Tratti di Respiro vuole raccontare il tumore al polmone attraverso un nuovo linguaggio – ha commentato Stefania Vallone, Segretario del direttivo di WALCE Onlus – capace di dare vita a emozioni e storie andando oltre le parole, puntando anche a scardinare i falsi miti della malattia attraverso le testimonianze dirette di chi affronta questa sfida ogni giorno”.

La campagna Tratti di respiro

Per tutto il mese di ottobre le illustrazioni verranno condivise, due ogni settimana, sui profili social degli illustratori coinvolti nel progetto, mentre alcuni influencer di Instagram – Gianluca Pistore, Lucrezia Montrone e Marzia Benvenuti (@cronachediunabionda) – daranno il loro supporto alla Campagna attraverso post e stories dedicati. Agli utenti della community digitale sarà chiesto, invece, di partecipare realizzando il disegno di un palloncino e scrivendo un messaggio destinato al protagonista di una delle storie, per farne una story da condividere su Instagram o Facebook usando l’hashtag #TrattidiRespiro, taggando almeno uno degli illustratori coinvolti. I messaggi ricevuti confluiranno in una raccolta finale che uscirà a novembre, in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al polmone.