Trattato globale per gli oceani: una vittoria storica

È stata raggiunta una meta importante per la protezione degli oceani. Un nuovo trattato globale per la salvaguardia delle acque internazionali, che ha richiesto quasi due decenni di lavoro, è finalmente diventato realtà, offrendo nuove speranze per gli ecosistemi marini e per tutte le persone che da essi dipendono.

Moltissimi scienziati, attivisti e comunità costiere nel mondo hanno a lungo chiesto di tutelare le acque internazionali, delle quali meno dell’1% è attualmente completamente protetto. Questo scenario sta per cambiare. Il Global Ocean Treaty, firmato da 84 paesi, ha superato il numero necessario di ratifiche, con oltre 60 nazioni che lo hanno formalmente approvato. Il trattato entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno.

Ariana Densham, un’attivista di Greenpeace, ha definito questo evento come la più grande vittoria per la protezione e il ripristino degli oceani che abbia mai visto. Ha sottolineato come, grazie all’unità delle comunità costiere, dei pescatori di piccola scala, degli scienziati e degli amanti degli oceani, sia possibile realizzare ciò che sembrava un sogno impossibile.

Il Global Ocean Treaty fornisce ai governi un quadro giuridico per proteggere le acque che si trovano al di fuori delle giurisdizioni nazionali. Se attuato completamente, il trattato potrebbe dare vita alla più grande rete di santuari marini mai esistita nella storia, secondo Greenpeace.