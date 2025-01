Trattative con i Torturatori per la Sicurezza Nazionale

Continua a suscitare polemiche il caso della liberazione del generale libico Nijeem Osama Almasri, arrestato lo scorso 19 gennaio a Torino su mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra. Il 21 gennaio, Almasri è stato rilasciato per una questione legale e rimpatriato in Libia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inizialmente negato ogni responsabilità del governo, affermando che si trattava di una decisione giudiziaria. Tuttavia, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha successivamente dichiarato che Almasri era stato espulso in quanto soggetto pericoloso.

Durante una puntata di “Cinque Minuti”, il programma condotto da Bruno Vespa, è emerso un acceso dibattito sulla questione, coinvolgendo il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, e il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Vespa ha difeso con veemenza il governo Meloni, affermando che “in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale”. Le sue parole, pronunciate con toni alti e visibilmente irritato, sostengono una posizione controversa riguardo alla liberazione di Almasri, giustificata in nome degli interessi nazionali, ma ignorando l’orientamento della Corte penale internazionale.

L’intervento di Vespa ha fatto scalpore e ha acceso ulteriori discussioni sulla gestione del caso da parte del governo italiano e sulla delicatezza della questione dei diritti umani in relazione alla sicurezza nazionale.