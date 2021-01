“Io ho rappresentato lo Stato nel processo più duro contro Cosa Nostra. Il nostro compito era quello di non fare sconti a nessuno, e non ne abbiamo fatti. Diciannove ergastoli comminati insieme e poi confermati in appello e in Cassazione significano che lo Stato con la mafia ci andava giù duro. Alla storia della cosidetta Trattativa non credo e nessuno che conosce i fatti può credervi. Si era incaricato di smentirla Giovanni Falcone. La aveva considerata una ipotesi inesistente Paolo Borsellino”. Lo afferma il giudice del maxiprocesso Alfonso Giordano in un’intervista al quotidiano ‘Il Riformista’ precisando che “Falcone l’escludeva completamente: la mafia non accetta suggerimenti e non si presta a cabine di regia congiunte con nessuno”.

