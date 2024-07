Trattativa per portare Belve e Francesca Fagnani fuori dalla Rai

Nei mesi scorsi sono circolate voci di una trattativa per il trasloco Belve dalla Rai a Discovery: “Il rapporto tra la rai e Francesca Fagnani potrebbe interrompersi. – ha riportato Tv Blog – La serie di puntate prevista in primavera andrà in onda su Rai Due, ma dopo la Fagnani potrebbe trasferirsi altrove, magari proprio dove tutto è iniziato con Belve. Parliamo del Nove dove di recente è approdato Fabio Fazio e presto andrà anche Amadeus“.

A buttare benzina sul fuoco dei rumor sono arrivati i saluti finali di Francesca Fagnani alla fine dell’ultima puntata di Belve: “Prima o poi da qualche parte ci rivedremo e adesso sigla e ciao a tutti“.

Trattativa per portare Belve a Discovery nel 2025.

Con uno dei suoi flash, oggi Dagospia ha fatto sapere che esisterebbe una trattativa tra Freemantle e il Nove: “Belve di Francesca Fagnani è nel palinsesto Rai per il 2024. Contemporaneamente la casa di produzione Freemantle è in trattativa con Discovery per portare la conduttrice sul NOVE nel 2025“.

Francesca Fagnani ospite del podcast Gurulandia ad aprile ha detto di essere grata alla Rai: “Se la Rai non aveva compreso il potenziale di Belve?Non sono d’accordo. Il Nove mi ha dato l’opportunità di andare in onda con qualcosa di nuovo. L’idea è stata mia, il format era creato da me, tutto è nato pensando a un nuovo modo di intervistare gli ospiti. Poi sono arrivata in Rai con questo format che era piccolo e mi hanno offerto la seconda serata, più volte alla settimana, così da sondare e sperimentare. Non posso lamentarmi quindi del trattamento. Belve ha avuto un bel percorso, è andato bene in seconda serata ed è stato portato in prima. Hanno voluto testare il programma, se una cosa funziona poi viene portata in prima e così è stato. Quindi non ho nulla da dire per come è stata trattata la trasmissione“.