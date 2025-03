Trattativa per la Tregua in Ucraina: Trump Prevede un Incontro con Putin, Ottimismo tra i Leader Europei

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso soddisfazione per il risultato dei colloqui tenutisi a Gedda, sottolineando l’importanza di dimostrare la volontà della Russia di fermare il conflitto in Ucraina. Ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti per l’approccio costruttivo durante l’incontro. Zelensky ha dichiarato: “È il momento della verità”, evidenziando la necessità di un impegno concreto da parte della Russia. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che intende parlare con Vladimir Putin nel corso della settimana, alimentando l’ottimismo tra i leader europei. Questi ultimi considerano i recenti sviluppi come una possibilità di progresso verso la pace. La situazione in Ucraina continua a essere monitorata con attenzione, poiché le speranze di una tregua duratura dipendono da negoziati efficaci e dalla volontà delle parti coinvolte di trovare un accordo. La comunità internazionale osserva con interesse, poiché anche gli eventi politicamente significativi come la comunicazione tra Trump e Putin potrebbero influenzare il futuro del conflitto e la stabilità nella regione.