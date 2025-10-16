Trattativa metalmeccanici: segnali di progresso in Italia

Oggi si è svolto un incontro tra le Delegazioni ristrette di Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica e Assistal, focalizzandosi principalmente sulla questione salariale. Durante la riunione, ciascuna delegazione ha presentato le proprie posizioni e il confronto proseguirà come previsto venerdì prossimo.

La trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici prosegue a rallentatore, ma fonti sindacali segnalano che ci sono segnali di movimento, soprattutto dopo una discussione che è durata oltre cinque ore. L’incontro di oggi si è svolto in una sede diversa rispetto al consueto, quella della Flm (Federazione lavoratori metalmeccanici), e anche venerdì la delegazione di Federmeccanica-Assistal si recherà lì.

Fim, Fiom e Uilm stanno richiedendo aumenti medi a regime di 280 euro. Le associazioni datoriali non hanno ancora fornito una cifra concreta per la trattativa, ma hanno proposto un nuovo modello per definire gli aumenti. Nonostante le parti rimangano riservate, c’è stata una certa convergenza nelle rispettive posizioni, nel tentativo di raggiungere un accordo dopo 18 mesi dalla scadenza del contratto e a seguito di 40 ore di sciopero.