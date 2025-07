Trattativa Exor-Governo: Il futuro di Iveco è a rischio?

La situazione del settore automobilistico in Italia sta attraversando un momento cruciale, che coinvolge direttamente il Gruppo Stellantis e la holding Exor, controllata dalla famiglia Agnelli. Le incertezze sul futuro di queste realtà stanno spingendo il governo italiano a intervenire, di fronte a possibili cessioni che potrebbero avere un impatto significativo sull’industria nazionale.

John Elkann, presidente di Exor, sta valutando la possibilità di espandere gli investimenti della holding, in particolare verso nuove startup emergenti. Tuttavia, questa strategia non sembra conciliarsi con le posizioni del governo, il quale ha l’obiettivo di proteggere marchi storici dell’automotive italiano come Iveco, che rientra nel portafoglio di Exor. Recenti voci di mercato indicano una potenziale vendita di Iveco a Tata Motors, un colosso indiano nel settore automobilistico.

La questione ha sollevato preoccupazioni tra i sindacati e le istituzioni, che stanno monitorando la situazione per garantire una transizione che non comprometta l’occupazione e la produzione locale. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha dichiarato che il governo non si oppone a investitori stranieri, a patto che vengano garantiti standard di tutela per la tecnologia e l’occupazione.

L’analisi dei mercati finanziari ha mostrato un aumento del 9% nel valore delle azioni di Iveco, segno di un rinnovato interesse da parte degli investitori. Tuttavia, resta da vedere come evolverà la trattativa e quali saranno le conseguenze per l’industria italiana nel suo complesso.