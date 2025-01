Trattata con CAR-T la prima paziente con malattia reumatologica in Italia

Si apre una nuova era per i pazienti con malattie reumatologiche autoimmuni sistemiche, come lupus eritematoso sistemico (LES), sclerosi sistemica, dermatomiosite/polimiosite e vasculiti ANCA-associate, che non rispondono ai trattamenti tradizionali. Le cellule CAR-T fanno il loro ingresso nel trattamento di queste patologie. Recentemente, presso il Policlinico Gemelli di Roma, una paziente affetta da sclerosi sistemica ha ricevuto il trattamento con cellule CAR-T, diventando la prima nel mondo adulto con malattia reumatologica a ricevere questa terapia innovativa nell’ambito dello studio CATARSIS (Anti-CD19 CAR T-Cell TherApy in Refractory Systemic Autoimmune DISeases).

Lo studio CATARSIS è un trial di fase I, promosso dalla Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La responsabile principale è la professoressa Maria Antonietta D’Agostino. Le cellule CAR-T anti-CD19 utilizzate sono prodotte presso l’Officina Farmaceutica del Bambino Gesù, coordinata dal professor Franco Locatelli. L’obiettivo del trial è trattare malattie autoimmuni mediate da B-linfociti, rivolgendosi a un bersaglio noto come CD19, espresso sulla superficie di queste cellule. Questa innovazione rappresenta un traguardo significativo per i pazienti che affrontano patologie gravi, poiché offre la possibilità di un “reset” del sistema immunitario.

In tutto il mondo, solo una cinquantina di pazienti con malattie reumatologiche sono stati trattati con CAR-T, principalmente in Germania. D’Agostino sottolinea l’importanza di questo progetto cooperativo che ha unito diversi reparti e strutture per raggiungere risultati significativi.

Le cellule B sono centrali nelle malattie autoimmuni e il CD-19 è considerato un bersaglio terapeutico efficace. Nonostante diversi trattamenti esistenti, come anticorpi monoclonali, non sempre conducono a una remissione duratura, aumentando il rischio di insufficienza d’organo e mortalità nei pazienti con forme gravi. Pertanto, è stata sviluppata una strategia per ingegnerizzare le cellule T del paziente contro il CD-19, creando le CAR-T anti-CD-19 per affrontare le malattie autoimmuni refrattarie.

Queste cellule CAR-T hanno una maggiore capacità di infiltrare gli organi e i tessuti dove si trovano le cellule B responsabili delle malattie. Il trial al Gemelli utilizza una sospensione di cellule T modificate come “farmaco”. Gli obiettivi dello studio includono la valutazione dell’efficacia e della sicurezza della terapia con cellule CAR-T anti-CD-19 nei pazienti con malattie autoimmuni “B-driven” attive.