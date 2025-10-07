Trattamento fiscale e comunicazioni obbligatorie in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello 260, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dell’imposta di bollo per le comunicazioni obbligatorie riguardanti la sicurezza sul lavoro inviate da una Pubblica Amministrazione all’INAIL.

Il chiarimento è stato richiesto da un ente pubblico in relazione alla domanda di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a servizi antincendio e di soccorso. Tale domanda è stata presentata per ottemperare agli obblighi stabiliti dall’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo che disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.