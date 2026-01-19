Trattamento Algodistrofia: neridronato negli Stati Uniti

ABIOGEN Pharma, un’azienda farmaceutica con sede a Pisa, leader nello sviluppo dei bisfosfonati, annuncia una nuova fase nella sua strategia di internazionalizzazione e valorizzazione del neridronato, una molecola importante del suo portafoglio. Il neridronato è utilizzato principalmente per prevenire e trattare le malattie che causano una perdita di massa ossea.

L’azienda ha cofondato Ambros Therapeutics, una società biotecnologica statunitense, con l’obiettivo di sviluppare il neridronato per il trattamento della Sindrome Dolorosa Regionale Complessa di tipo 1, nota come Algodistrofia. La nuova società è stata finanziata con 125 milioni di dollari, un finanziamento oversubscribed guidato da Ra Capital Management e dalla piattaforma Enavate Sciences di Patient Square Capital.

Il neridronato, scoperto e sviluppato da ABIOGEN Pharma, è già stato utilizzato in oltre 600.000 pazienti in Italia, dove è approvato per il trattamento dell’Algodistrofia. La FDA ha riconosciuto al neridronato le designazioni di “terapia salvavita”, garantendo percorsi rapidi per l’introduzione sul mercato di un farmaco destinato alla diagnosi, prevenzione o trattamento di malattie rare.

L’Algodistrofia è una patologia rara con una stima di 65.000 nuovi casi all’anno negli Stati Uniti. La nascita di Ambros Therapeutics rappresenta un passaggio strategico fondamentale nel percorso di crescita e internazionalizzazione di ABIOGEN Pharma.

La nuova società ha sede in California e sarà guidata da un team con consolidata esperienza nello sviluppo clinico in fase avanzata. Il consiglio di amministrazione include rappresentanti degli investitori e di ABIOGEN Pharma.