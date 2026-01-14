10.8 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Animali

Trattamenti antiparassitari per cani e gatti in Francia

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Pulci e zecche sono un problema comune per i proprietari di animali domestici, ma i trattamenti antiparassitari possono avere rischi per l’ambiente. Ricercatori francesi hanno studiato le feci di cani e gatti trattati con farmaci antiparassitari noti come isossazoline e hanno trovato tracce di questi farmaci anche dopo la fine del trattamento. Questo potrebbe esporre gli insetti che si nutrono di sterco a livelli pericolosi di questi composti.

Le isossazoline sono un tipo di farmaco antiparassitario relativamente nuovo, approvato per la prima volta nel 2013. Sono diventate un’opzione popolare tra i veterinari e i proprietari di animali domestici perché possono trattare sia le zecche che le pulci e forniscono un effetto duraturo. Tuttavia, alcuni esperti si sono preoccupati dell’effetto che potrebbero avere su insetti e altri artropodi non intenzionali.

I ricercatori hanno reclutato 20 cani e gatti e hanno somministrato loro uno dei quattro farmaci isossazolinici comunemente usati per tre mesi. Hanno testato le loro feci per rilevare tracce di ciascuno e hanno scoperto che tutti i farmaci avevano un’emivita mediana compresa tra 15 e 25 giorni. Due dei farmaci potevano ancora essere rilevati nelle feci degli animali domestici dopo la fine del trattamento raccomandato.

I ricercatori hanno anche eseguito simulazioni sul rischio potenziale rappresentato da questi farmaci lasciati nelle feci degli animali domestici per gli insetti che si nutrono di sterco in natura. Hanno stabilito che nella maggior parte degli scenari esisteva probabilmente un rischio reale di elevata esposizione a questi farmaci, in particolare al fluralaner e al lotilaner.

I risultati non confermano ancora che le isossazoline stiano causando danni agli insetti in natura, ma sottolineano l’urgente necessità di ulteriori ricerche per capire quanto potrebbero essere pericolosi per gli insetti innocenti. Comprendere meglio questi rischi potrebbe anche aiutare a mitigarli, ad esempio raccomandando ai proprietari di animali domestici di gettare sempre le feci dei loro animali domestici nella spazzatura durante il trattamento contro pulci e zecche.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
I 52 posti da visitare nel 2026
Articolo successivo
Tour mondiale Harry Styles
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.