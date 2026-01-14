Trattamenti antiparassitari per cani e gatti in Francia

Pulci e zecche sono un problema comune per i proprietari di animali domestici, ma i trattamenti antiparassitari possono avere rischi per l’ambiente. Ricercatori francesi hanno studiato le feci di cani e gatti trattati con farmaci antiparassitari noti come isossazoline e hanno trovato tracce di questi farmaci anche dopo la fine del trattamento. Questo potrebbe esporre gli insetti che si nutrono di sterco a livelli pericolosi di questi composti.

Le isossazoline sono un tipo di farmaco antiparassitario relativamente nuovo, approvato per la prima volta nel 2013. Sono diventate un’opzione popolare tra i veterinari e i proprietari di animali domestici perché possono trattare sia le zecche che le pulci e forniscono un effetto duraturo. Tuttavia, alcuni esperti si sono preoccupati dell’effetto che potrebbero avere su insetti e altri artropodi non intenzionali.

I ricercatori hanno reclutato 20 cani e gatti e hanno somministrato loro uno dei quattro farmaci isossazolinici comunemente usati per tre mesi. Hanno testato le loro feci per rilevare tracce di ciascuno e hanno scoperto che tutti i farmaci avevano un’emivita mediana compresa tra 15 e 25 giorni. Due dei farmaci potevano ancora essere rilevati nelle feci degli animali domestici dopo la fine del trattamento raccomandato.

I ricercatori hanno anche eseguito simulazioni sul rischio potenziale rappresentato da questi farmaci lasciati nelle feci degli animali domestici per gli insetti che si nutrono di sterco in natura. Hanno stabilito che nella maggior parte degli scenari esisteva probabilmente un rischio reale di elevata esposizione a questi farmaci, in particolare al fluralaner e al lotilaner.

I risultati non confermano ancora che le isossazoline stiano causando danni agli insetti in natura, ma sottolineano l’urgente necessità di ulteriori ricerche per capire quanto potrebbero essere pericolosi per gli insetti innocenti. Comprendere meglio questi rischi potrebbe anche aiutare a mitigarli, ad esempio raccomandando ai proprietari di animali domestici di gettare sempre le feci dei loro animali domestici nella spazzatura durante il trattamento contro pulci e zecche.