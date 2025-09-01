Trasporto scolastico disabili in Piemonte: un impegno della Regione

La Regione Piemonte ha nuovamente dimostrato il suo impegno verso le famiglie e gli studenti più vulnerabili, approvando all’unanimità un provvedimento che destina 5 milioni di euro per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità delle scuole superiori. Queste risorse si sommano ai 5 milioni già previsti per l’autonomia e l’assistenza scolastica degli studenti disabili, in un forte tentativo di promuovere un sistema educativo inclusivo.

Il Vicepresidente della Regione, Elena Chiorino, ha sottolineato che garantire il diritto allo studio per i giovani fragili è un dovere anziché una concessione, e ha evidenziato la volontà della Regione di supportare le famiglie in un periodo in cui le difficoltà aumentano.

Il fondo verrà suddiviso tra la Città Metropolitana di Torino e le Province del Piemonte, considerando il numero di studenti con disabilità e la distribuzione delle scuole nel territorio. Le risorse serviranno a coprire i costi del trasporto scolastico, che viene spesso gestito dagli enti locali o tramite un sostegno diretto alle famiglie. In un contesto demografico in cui il numero totale di studenti diminuisce, si registra un aumento di oltre 1.700 ragazzi con disabilità nelle scuole piemontesi nell’ultimo anno.

Chiorino ha rimarcato l’importanza di garantire un’istruzione equa per tutti, senza che la scuola diventi un privilegio per pochi. Le risorse rientrano in un quadro più ampio di politiche già esistenti, che mirano a garantire assistenza e sostegno. La Regione si impegna a monitorare costantemente la situazione, lavorando collaborativamente con Province, Comuni e istituti scolastici per creare un sistema educativo accessibile e dignitoso per tutti.