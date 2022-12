Trasporto aereo, alleanza strategica tra Thai Airways e Singapore Airlines

– In Estremo Oriente si registra un’importante alleanza strategica. A stipularla sono state Thai Airways e Singapore Airlines, che hanno firmato un Memorandum of Understanding che prospetta la condivisione dei rispettivi codici di volo e una collaborazione commerciale sempre più sviluppata.

L’accordo prevede che Thai e Sia impiegheranno il codeshare sui rispettivi collegamenti tra Singapore e Bangkok. Nello specifico, entro il primo trimestre 2023 Thai opererà in codeshare anche sui voli di Singapore Airlines diretti in Sudafrica Città del Capo e Johannesburg, Stati Uniti Houston, Los Angeles, New York Jfk e Newark Liberty, San Francisco e Seattle, e Canada Vancouver, previa autorizzazione delle autorità.