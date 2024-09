Trasporti Roma, abbonamento under 19 a 50 euro anche nel 2024: requisiti e modalità di richiesta

Il 2024 porta un’importante opportunità per i giovani residenti a Roma: gli Under 19 possono acquistare un abbonamento annuale al costo di 50 euro per utilizzare tutti i mezzi pubblici della Capitale. Questa iniziativa, attiva dal 7 settembre dell’anno scorso, è rivolta ai ragazzi di età compresa tra 11 e 19 anni e permette l’accesso a autobus, metropolitane e tram gestiti da Atac e da Roma Tpl.

Per richiedere l’abbonamento, i giovani possono utilizzare il sito www.atac.roma.it, nella sezione MyAtac. Se maggiorenni, possono registrarsi autonomamente; se minorenni, la registrazione deve essere effettuata dai genitori o dai tutori legali. I requisiti per accedere a questa agevolazione sono semplici: essere residenti a Roma e avere meno di 19 anni, senza alcun vincolo di reddito.

Il processo di richiesta varia a seconda che si disponga o meno di una Metrebus Card Personalizzata. Se in possesso di tale carta, basta accedere a MyAtac, selezionare ‘Roma Under 19’, compilare il modulo di registrazione, allegare un documento d’identità e completare la transazione di 50 euro. L’abbonamento verrà caricato sulla Metrebus Card, valido per 12 mesi a decorrere dalla data di emissione.

Chi non possiede una Metrebus Card Personalizzata deve pre-registrarsi su MyAtac, compilando il modulo e allegando un documento. Dopo la conferma ricevuta, sarà necessario recarsi in una biglietteria (escludendo quelle di Spagna e P.zza dei Cinquecento) con il documento d’identità o una fototessera, e al momento dell’emissione della nuova card effettuare il pagamento di 50 euro.

Per il rinnovo dell’abbonamento, non è richiesta la visita in biglietteria; la procedura è interamente online. Basta accedere nuovamente a MyAtac, compilare il modulo di rinnovo e completare il pagamento di 50 euro. Il nuovo abbonamento rimarrà attivo per 12 mesi e inizierà immediatamente dopo la scadenza del precedente, a meno che non sia già scaduto, nel qual caso avrà validità dal giorno del rinnovo.

È importante notare che l’agevolazione riguarda solo gli abbonamenti Metrebus Roma e non quelli di Metrebus Lazio, poiché i fondi per questa iniziativa provengono da Roma Capitale, limitando le promozioni al territorio di competenza.