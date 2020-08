Da un lato l’ordinanza ministeriale: sui mezzi di trasporto e treni ad alta velocità, per ora, resta il distanziamento. Dall’altro quella lombarda: su tram, bus e metro si viaggia al completo. In Lombardia è caos sulla capienza sui mezzi di trasporto pubblici legati alle norme di contenimento del coronavirus, dopo le differenti ordinanze: il ministero della Salute, che ha sottolineato che ha confermato la riduzione della capienza sui mezzi, e la Regione Lombardia, che venerdì ha dato il via libera all’utilizzo del 100% dei posti a sedere e il 50% di quelli in piedi sui mezzi pubblici.

