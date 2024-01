Trasmissioni Rai a Sanremo: tutti i cambiamenti da Matano alla Venier

Manca meno di un mese ad uno dei periodi più belli dell’anno: il ritorno del Festival di Sanremo. Quest’anno però pare che la Rai abbia un’attenzione particolare ai costi delle trasmissioni che si occuperanno della kermesse. Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato che Alberto Matano e Caterina Balivo seguiranno quello che accadrà nella cittadina ligure, ma dai loro studi a Roma. Solo La Volta Buona si trasferirà a Sanremo, ma per lo speciale del sabato. Resta confermata invece Domenica In in onda dal Teatro Ariston.



Le trasmissioni Rai che seguiranno Sanremo: quello che accadrà.

“Sanremo visto da Roma. Le trasmissioni del daytime seguiranno le gesta di Amadeus e Fiorello ma con attenzione ai costi. Alberto Matano e Caterina Balivo resteranno tutta la settimana a Roma (come i programmi del mattino), “La Volta Buona” si trasferirà in riviera solo per lo speciale del sabato, nella seconda parte spazio a Marco Liorni (già impegnatissimo con ‘L’Eredita’). Dal Teatro Ariston il gran finale con ‘Domenica In’ e Mara Venier”.

Amadeus sul prossimo Festival Sanremo, le parole a La Repubblica.