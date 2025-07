Trasimeno Blues Festival 2025: Musica e emozioni uniche

Dal 22 al 27 luglio 2025, il Lago Trasimeno si trasformerà in un palcoscenico vibrante per il Trasimeno Blues Festival, un evento che celebra la versatilità del genere blues attraverso concerti e momenti culturali unici. In collaborazione con i comuni di Castiglione del Lago, Marsciano, Panicale e Passignano sul Trasimeno, il festival accoglierà appassionati di musica da ogni dove in un clima di festa e armonia.

La manifestazione avrà inizio martedì 22 luglio nel suggestivo borgo di Spina, a Marsciano, con l’esibizione del gruppo Manara Blues. La serata culminerà con il concerto di Chris Bergson ed Ellis Hooks, un affascinante incontro tra il blues e il soul. Questo evento sarà anche un tributo a Matteo Berlenga, figura chiave nella storia del festival.

Il giorno successivo, mercoledì 23 luglio, il palco di piazzale Amendola a Tavernelle ospiterà Lakeetra Knowles, ex attrice di Broadway, che presenterà il suo album “Keeping On”, spaziando dal gospel al soul. Giovedì 24 luglio, invece, al Parco del Pidocchietto di Passignano, tornerà Lebron Johnson, il cui stile fonde modernità e tradizione blues.

Il fine settimana si svolgerà interamente a Castiglione del Lago, dove 11 eventi arricchiranno il programma. Venerdì 25 luglio, salirà sul palco John Nemeth, un artista di spicco nel panorama blues contemporaneo. Sabato 26 luglio, D.K. Harrell porterà la sua proposta musicale vincitrice del “Blues Award”, e chiuderà la manifestazione, domenica 27 luglio, Bobby Rush, leggendario musicista con tre Grammy Awards.

Nel corso del festival, piazza Mazzini ospiterà concerti pomeridiani e notturni, mentre la presentazione dell’autobiografia di Nick Becattini, noto esponente della scena blues, e un Dance Camp per chi desidera avvicinarsi al ballo blues arricchiranno ulteriormente l’offerta. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del festival.