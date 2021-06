POTRA’ portare a termine la gravidanza una donna a cui alla 29esima settimana di gestazione è stata scoperta una grave patologia immunitaria. Il suo bambino, a rischio di una forte anemia, è stato salvato da una trasfusione praticata mentre era ancora nel grembo materno. L’intervento è avvenuto nella clinica di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Chieti dove i medici hanno eseguito la trasfusione di sangue intra uterina sul feto. Si tratta di una procedura avanzata e invasiva, eseguita solo in pochissimi centri di medicina prenatale, poiché implica un elevato rischio per il feto. Si esegue utilizzando i vasi del cordone ombelicale.

“Abbiamo messo in campo un lavoro di squadra straordinario – ha spiegato Francesco D’antonio, docente di ginecologia e ostetricia, specialista in diagnosi e terapia fetale e gravidanze a rischio – perché il sangue da trasfondere deve subire una preparazione assai complessa, che è stata eseguita dal centro trasfusionale”.

“La nostra unità operativiva – ha tenuto a sottolineare il direttore Marco Liberati – sta dedicando grande attenzione alla diagnosi e terapia fetali, oltre che alle gravidanze ad altissimo rischio, tra cui quelle gemellari per le quali abbiamo un centro di assistenza dedicato, unico in Abruzzo. Accogliamo gestanti provenienti anche da altre regioni, e siamo impegnati in un’intensa attività di ricerca sulla patologia fetale e diagnosi prenatale, che ci vede ai primi posti in Europa, e consente di offrire alle donne assistenza di qualità”.

Quali conseguenze l’anemia nel feto

I medici avevano scoperto che a causa della malattia della mamma, i globuli rossi nel sangue del feto venivano riconosciuti come estranei dagli anticorpi materni e per questo venivano distrutti. La conseguenza immediata è stata la riduzione della velocità del flusso sanguigno fetale, ossia la poca capacità di trasportare ossigeno al cuore del feto producendone un affaticamento. Una situazione ad alto rischio: le ripetute riduzioni di emoglobina possono infatti portare, oltre ad uno scompenso cardiaco, anche l’aumento della pressione venosa. La comparsa di versamenti indicano poi che l’anemia è molto severa e se non affrontata possono perfino provocare la morte del bambino. Ed è quanto è avvenuto alla mamma e al suo bambino di Chieti e che ha allarmato i medici dell’ospedale che hanno deciso di intervenire con la trasfusione di sangue in utero. I valori di emoglobina era così bassi da mettere a rischio la gravidanza. Mamma e figlio stanno bene e tra 12 settimane il piccolò nascerà.