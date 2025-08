Trasformismi in politica: l’opposizione di Manfredonia in crisi

Negli ultimi giorni, il consiglio comunale di Manfredonia ha registrato significativi spostamenti all’interno dell’opposizione. Vari consiglieri hanno deciso di abbandonare i gruppi con cui erano stati eletti, evidenziando una crescente frammentazione politica.

Giuseppe Marasco, ex membro di Fratelli d’Italia, ha intrapreso un cambio di rotta a fine giugno, passando alla Lega di Salvini. Nella sua dichiarazione in Consiglio, ha motivato la scelta con una mancanza di azioni concrete a favore della comunità, manifestando stanchezza per l’assenza di programmazione.

Recentemente, anche il movimento civico “Strada facendo” ha deciso di unirsi ai “Noi Moderati”, capitanati da Maurizio Lupi. Vincenzo Di Staso, l’unico consigliere del gruppo, ha aderito al nuovo schieramento, rafforzando il legame con il governo attuale.

Inoltre, Liliana Rinaldi, storica rappresentante di Forza Italia, ha annunciato la sua decisione di dimettersi dal gruppo consiliare, definendola “irrevocabile”. Rinaldi ha giustificato la sua scelta con illustrazioni di incarichi importanti ricoperti nel partito, esprimendo delusione per le recenti direzioni politiche che sente non riflettano più i suoi valori.

Forza Italia ha risposto alle accuse mosse dalla Rinaldi, richiedendo coerenza e trasparenza, sottolineando che i consiglieri devono rendere conto al loro elettorato. Tali trasformazioni all’interno dell’opposizione sollevano interrogativi sulla sua capacità di fungere da baluardo della democrazia locale, in un contesto in cui la maggioranza continua a implementare misure per revitalizzare il comune.