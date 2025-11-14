Trasformazione personale e relazioni in Italia: un incontro significativo

Domenica sera, dopo la Messa delle 18, una chiesa affollata ha ospitato un incontro con il dottor Salvo Noè, psicoterapeuta e formatore noto per i suoi scritti su crescita personale e relazioni umane. L’evento è stato voluto da padre Michele Fidone ed è stato dedicato a giovani coppie, genitori e a chi vive quotidianamente l’impegno educativo.

L’incontro si è ispirato al libro “Trasforma la tua vita” di Noè, offrendo spunti per comprendere l’importanza della crescita personale e dell’energia positiva necessaria per affrontare le sfide familiari e educative. Con un linguaggio diretto e esempi pratici, il dottor Noè ha condiviso “pillole” di serenità e coraggio, invitando a riflettere su emozioni, empatia e capacità di ascolto, sia tra adulti che con i bambini.

Noè ha chiarito che l’incontro non era un momento formativo ma informativo, mirato a suscitare domande e stimolare la riflessione personale, un messaggio accolto con attenzione dai partecipanti.

Durante il dibattito finale, sono emerse due domande principali: la prima riguardava l’autenticità dell’ascolto, sempre più rara in una società che promuove l’omologazione, la seconda si focalizzava sulle difficoltà condivise che spesso portano le persone a rinunciare invece di cercare soluzioni insieme.

Il dottor Noè ha osservato che, di fronte a eventi straordinari come pandemie o terremoti, la solidarietà tende a emergere, ma dopo l’emergenza riappaiono paure e distanze, indebolendo il dialogo. L’incontro ha dunque offerto un momento di riflessione profonda su relazioni, famiglia e comunità.