Trasformazione digitale nel trasporto: l’Italia accelera

Favorire la digitalizzazione nel settore del trasporto e della logistica è stato il tema centrale dell’Assemblea organizzata da Anita, che rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica. Durante l’incontro, il presidente Riccardo Morelli ha sottolineato l’importanza della trasformazione digitale per aumentare la competitività delle imprese, evidenziando come il settore abbia laggiunto un ritardo in questo processo. Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e alle iniziative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ora c’è un impulso concreto per accelerare questa transizione.

Morelli ha anche parlato dell’Intelligenza Artificiale Generativa, sottolineando la necessità di integrare queste tecnologie nel lavoro quotidiano, evidenziando l’importanza della formazione per il personale. Ha insistito sulla necessità di migliorare la collaborazione tra domanda e offerta nei servizi di trasporto e logistica.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha accolto i partecipanti, enfatizzando il ruolo del tempo nelle decisioni imprenditoriali e istituzionali. Ha assicurato l’impegno per una gestione efficiente delle risorse a favore del settore.

Diversi esperti hanno affrontato temi legati all’Intelligenza Artificiale: Marco Bentivogli ha previsto cambiamenti radicali nel mondo del lavoro, mentre Guido Perboli ha descritto l’azienda del futuro come “g-locale, connessa e digitale”. Alberto Tripi ha evidenziato l’importanza di accelerare l’adozione delle tecnologie digitali in tutta l’economia italiana.

Il direttore generale di Agid, Mario Nobile, ha parlato dell’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, comunicando come essa possa migliorare l’interazione e i processi aziendali. Infine, Leopoldo Destro ha rimarcato l’importanza della logistica per la competitività italiana e il dialogo con il settore manifatturiero. Durante l’Assemblea, è stato conferito anche il premio “Autista dell’anno” a Ernesto Cestra, per riconoscerne il valore.