Trasformato in un burrito da suo padre: il video è virale

È diventato virale un video su TikTok che mostra un gatto arancione avvolto in asciugamani, simile a un “burrito”. Il filmato è stato condiviso da Abram Engle, un creatore di contenuti americano con oltre 10 milioni di follower, noto per i video divertenti in cui spesso compare il suo gatto, Kurt. In questo specifico video, Abram ha deciso di avvolgere il suo gatto negli asciugamani, aggiungendo un tocco di umorismo alla situazione.

Il video è riuscito a catturare l’interesse di milioni di persone, dimostrando quanto possano attrarre online i video di animali domestici. L’idea di trasformare un gatto in un burrito divertente ha generato risate e commenti, soprattutto per l’espressione di Kurt, che appare sospettoso ma indifferente ai giochi del suo umano.

Abram ha utilizzato una stuoia da mare, che somiglia a una tortilla, e vari asciugamani colorati per rappresentare gli ingredienti del burrito: giallo per il formaggio, verde per la lattuga, rosso per i pomodori e bianco per la panna acida. La creatività di Abram e la personalità di Kurt hanno contribuito a rendere il video irresistibile per gli utenti di TikTok.

Nonostante la situazione paradossale, Kurt non sembra affatto disturbato dal trattamento ricevuto; si lascia avvolgere con calma e tranquillità. Questo comportamento ha sorprendenti attrattive, poiché sembra che il gattino non manifesti alcuna reazione negativa o rabbia. Gli utenti del web hanno commentato come sia tipico per i gatti arancioni avere una personalità unica e di solito pacata.

In sintesi, il video di Kurt ha raggiunto un vasto pubblico, con milioni di visualizzazioni e commenti da parte di utenti divertiti dalla sua espressione apparentemente impassibile. La combinazione di un’idea creativa e la personalità del gatto hanno reso questo video non solo virale, ma anche un esempio di come gli animali possano intrattenere e unire le persone online. La viralità dei video di animali su piattaforme come TikTok continua a dimostrare il legame speciale tra gli esseri umani e i loro amici felini.