Trasformando una sconfinata serie di dati in mappe e rappresentazioni visive di grande ricchezza, il geografo James Cheshire e il designer Oliver Uberti esplorano la dimensione segreta della società umana, quella che rimane nascosta, per raccontarci il mondo contemporaneo. Con un approccio gioiosamente curioso, indagano sui livelli di felicità a livello globale, rintracciano i cavi sottomarini e le torri cellulari che ci collegano, riscoprono vecchie rotte e flussi migratori, esaminano le cicatrici nascoste della geopolitica e spiegano come il riscaldamento del pianeta influisca su tutto, dagli uragani allo hajj. ✨Rivelazioni inattese

✨Immagini raffinate

I segreti del mondo si svelano sotto ai nostri occhi grazie a “L’atlante del mondo invisibile” di James Cheshire e Oliver Uberti✨