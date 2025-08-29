Trasferimento risorse FIS ai Fondi di solidarietà in Italia

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un decreto che stabilisce le modalità per il trasferimento delle risorse accumulate dalle imprese che fanno parte del Fondo di integrazione salariale (FIS) verso i Fondi di solidarietà bilaterali. Questa disposizione è in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore per i Fondi creati dopo una specificata data.

Il decreto richiede all’INPS di certificare la quota delle risorse che deve essere trasferita. Questo processo di certificazione avverrà durante la fase di istruttoria necessaria per l’adozione del decreto istitutivo del nuovo Fondo. Tale istruttoria inizia con il deposito di un accordo firmato dalle organizzazioni rappresentative.

Per la corretta certificazione, l’accordo sindacale deve specificare l’ambito di applicazione del Fondo, indicando il settore di attività, la natura giuridica e la dimensione dei datori di lavoro. Le risorse certificate dall’INPS saranno quindi allocate al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà una volta entrato in vigore il decreto istitutivo.

In ogni caso, i datori di lavoro appartenenti al nuovo Fondo saranno obbligati a versare al FIS la quota di contribuzione addizionale necessaria per finanziare le prestazioni già approvate da quest’ultimo.