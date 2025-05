Trasferimenti Docenti 2025: Esiti Online dal 23 Maggio

Il 23 maggio si conosceranno gli esiti dei trasferimenti dei docenti per l’anno scolastico 2025/2026. I risultati saranno pubblicati nella sezione Istanze Online del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) e anche sui siti degli Uffici territoriali competenti. Questa pubblicazione segna la conclusione della fase di elaborazione delle domande di mobilità, che dovevano essere presentate entro il 25 marzo.

Gli insegnanti potranno vedere il proprio esito accedendo all’area riservata sulle Istanze Online, utilizzando SPID o CIE. I trasferimenti riguardano il personale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, e saranno comunicati anche via e-mail. Anche chi non ha ottenuto il trasferimento riceverà una notifica.

I trasferimenti e i passaggi di ruolo avvengono in tre fasi: trasferimenti all’interno del comune, tra comuni della stessa provincia e interprovinciali. Ogni fase ha una percentuale di posti a disposizione, con il 100% per i trasferimenti comunali e provinciali e il 50% per la mobilità territoriale.

È importante notare che i docenti che ottengono il trasferimento non possono rinunciarvi, a meno di giustificati motivi comprovati, e solo se il posto di provenienza non è stato occupato da altri. Gli esiti si basano su vari fattori, tra cui l’istituzione scolastica di destinazione, il punteggio di ciascun docente e le precedenze riconosciute.

