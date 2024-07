Trascinato via dalla corrente nuota per 5 ore imperterrito per tornare dalla sua mamma e dal suo papà che erano disperati

Una storia che ha recentemente toccato il cuore di tantissime persone è arrivata direttamente dal Golfo di Venezia ed ha come protagonista un dolce labrador di nome Ziggy che ha dovuto affrontare forse la prova più dura della sua vita.

Il tutto è iniziato come spesso accadeva, con una gita in barca fuori dal Golfo di Venezia per raggiungere Pellestrina, un luogo in cui molti si dirigono per fare il bagno nell’acqua limpida e godersi un po di relax, un’abitudine gradita anche allo stesso Ziggy che insieme ai suoi fratellini umani ama tuffarsi dalla barca e giocare in acqua, questa volta però qualcosa è andato storto ed il cane si è trovato da solo disperso nel blu sconfinato del mare.

Scompare dopo un tuffo e sparisce nel profondo blu: Dopo 5 ore di nuoto Ziggy ha però riconquistato la terra ferma

Una giornata estiva come tante si stava trasformando in un vero incubo dopo che il cane di famiglia, un labrador di 8 anni, è stato portato via dalla corrente a largo di Pellestrina. I suoi amorevoli padroni non hanno potuto fare molto quando la corrente ha fatto allontanare il cane che è presto divenuto un puntino irraggiungibile, la tenacia della sua famiglia e quella del cane hanno però permesso il verificarsi di un epilogo ben diverso dallo sconfortevole scenario che in molti immaginavano.

I suoi padroni hanno infatti subito allertato tutti avvisando gruppi Facebook di pescatori e locali, a salvare la pelle di Ziggy ci ha tuttavia pensato lui stesso compiendo un’impresa davvero difficile. Nuotando per 5 ore il cane è infatti riuscito a raggiungere la costa, nonostante la fatica sia stata estrema, soprattutto per la sua non più giovanissima età. Ad avvisarlo mentre si affannava nel compiere gli ultimi sforzi e raggiungere la terraferma è stata una turista che ha subito capito la gravità della situazione e dato conforto e sostentamento al cane ormai esausto.

Dopo aver lavato e asciugato Ziggy è cosi iniziata la ricerca dei suoi padroni, che aprendo Facebook non è stata così difficile. Su molti gruppi era infatti già stata divulgata la storia e così la ragazza ha potuto contattare la famiglia e far tirare loro un enorme sospiro di sollievo. Senza dubbio l’ansia è stata molta e le probabilità che il cane riuscisse in questa impresa non erano moltissime, la sua tenacia ha però vinto anche il mare facendolo tornare a terra lasciandosi dietro solo tanto blu ed ore di paura sfociate in una gioia infinita.