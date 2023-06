Descrizione prodotto

Amore & Passione per la Vostra Casa !

Tata Home seleziona la miglior produzione di articoli per la casa e non, regalandovi la possibilità di poter acquistare in una sola volta tutto quanto vi possa servire per rendere la vostra abitazione calda e accogliente in ogni suo spazio…

Trapunta Invernale Matrimoniale Made in Italy Mod. D Tinta unita

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PIUMONE TRAPUNTATO INVERNALE in tinta unita.

Trapunta double face, utilizzabile da entrambi i lati.

DETTAGLI

MISURE DISPONIBILI

Piazza = 160×260 cm

Piazza e mezza = 220×260 cm

Matrimoniale = 260×260 cm

DISEGNO E FANTASIA

In tinta unita con moderna trapuntatura a canali.

MANUTENZIONE

Può esser lavata in lavatrice ad una temperatura di 30° C.

Il candeggio e l’asciugatura a tamburo non sono consentiti. Consigliamo di rispettare le indicazioni presenti sull’etichetta in modo conservare l’integrità iniziale del prodotto.

MADE IN ITALY

Progettata e realizzata in Italia in calda e soffice microfibra con imbottitura in ovatta (100% poliestere) da 300 gr/mq.

Imbottitura racchiusa da una fodera in microfibra con trapuntatura a quadri.

Fodera superiore effetto mano pesca molto piacevole al tatto – Fodera inferiore creata con appositi accorgimenti studiati affinchè non scivoli a contattato con le lenzuola.

DISPONIBILE ANCHE NEI SEGUENTI COLORI:

Avio/Blu

Bordeaux/Panna

Grigio chiaro/Grigio scuro

Nero/Antracite

Tortora/Panna

Petrolio/Ocean

TRAPUNTA PROGETTATA E REALIZZATA in calda e soffice microfibra con imbottitura in ovatta (100% poliestere vergine made in Italy) da 300 gr/mq. Imbottitura racchiusa da una fodera in microfibra con trapuntatura a quadri grazie alla quale rimane ben distribuita e uniforme. Fodera setosa e piacevole al tatto creata con accorgimenti affinchè non scivoli a contattato con le lenzuola.

SCOPRI LE MISURE DISPONIBILI compatibili anche per letti IKEA, King, Maxi e non solo. Letto singolo 160×260 cm – Letto piazza mezza 220×260 cm – Letto matrimoniale 260×260 cm. Misure MAXI perfette per coloro che amano esser avvolti nel sonno da una nuvola di tepore e dormire sempre coccolati durante le notti fredde di inverno. La microfibra è una valida alternativa alla piuma poiché garantisce calore e leggerezza nel rispetto dell’ambiente oltre ad essere anallergica ed antibatterica.

DI FACILE MANUTENZIONE può esser lavata in lavatrice ad una temperatura di 30° C. Il candeggio e l’asciugatura a tamburo non sono consentiti. Consigliamo di rispettare le indicazioni presenti sull’etichetta in modo da garantire l’integrità iniziale del prodotto e la sua conservazione. L’alta qualità di questa trapunta e l’accuratezza della produzione assicurano che le cuciture e i colori rimangono perfetti nel tempo.

