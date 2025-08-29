Trapianto innovativo in Italia: la rinascita di Shrika

Vezzano (Reggio Emilia) – Shrika Panciroli, una giovane di 21 anni originaria dell’India e residente a Vezzano, racconta la sua storia di speranza e coraggio attraverso i social. Adottata a 18 mesi da Emanuela e Franco Panciroli, è giunta in Italia affetta da una grave malattia genetica del sangue, una rara combinazione di beta talassemia e HbS.

Dopo anni di sofferenze, Shrika è ora in fase di recupero grazie a un innovativo trattamento presso l’ospedale San Matteo di Pavia. Qui ha effettuato un trapianto di cellule staminali modificate, prima esperienza di questo tipo in Italia, che le sta restituendo una vita nuova.

Con emozione, Shrika ricorda il suo percorso: “Essere la prima mi ha spaventata. Era tutto sconosciuto, ma grazie ai medici sono riuscita ad affrontare la situazione.” Il suo midollo, affetto da malattia, le causava dolori intensi e peggioramenti, fino al trapianto avvenuto ad aprile. Ha passato 50 giorni in ospedale, con la presenza costante della madre. Le cellule staminali prelevate sono state modificate in Scozia e reinfuse in lei.

Nonostante le difficoltà, compresi cicli di chemioterapia che le hanno fatto perdere i capelli, ora è a casa e sta migliorando. Fino a dicembre, seguirà visite settimanali, con l’auspicio di effettuare controlli annuali dopo il trapianto.

Shrika sottolinea che la sua patologia è rara in Italia, con pochi casi simili. È stata in terapia iperbarica e ha rischiato di non poter più camminare. Ora, mentre guarda al futuro con progetti di vita e carriera, esprime gratitudine per il sostegno ricevuto, invitando chi è in difficoltà a non perdere mai la speranza e a lottare.