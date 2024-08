Trapianto fecale per i pazienti con tumori gastrointestinali

Un recente studio clinico ha aperto nuove prospettive per i pazienti affetti da tumori gastrointestinali, suggerendo che il trapianto di microbiota fecale (FMT) potrebbe essere una chiave per superare la resistenza all’immunoterapia.

Scopriamo i dettagli di questa innovativa ricerca e le sue potenziali implicazioni per il futuro della terapia oncologica

Nuova frontiera nel trattamento dei tumori gastrointestinali grazie al trapianto fecale

Il trapianto di microbiota fecale (FMT) per superare la resistenza agli inibitori dei checkpoint immunitari in pazienti con tumori gastrointestinali

I tumori gastrointestinali rappresentano una delle sfide più impegnative nel campo oncologico e colpiscono milioni di persone in tutto il mondo. Queste neoplasie, che includono il cancro gastrico, esofageo e il carcinoma epatocellulare, sono spesso trattati con una combinazione di chirurgia, chemioterapia e radioterapia.

Tra le opzioni, l’immunoterapia, che utilizza il sistema immunitario del paziente per combattere il cancro, ha rivoluzionato il trattamento oncologico, offrendo nuove speranze ai pazienti. Tuttavia, nonostante i successi iniziali, molti pazienti non rispondono mai o sviluppano resistenza agli inibitori dei checkpoint immunitari, rendendo necessario trovare nuove soluzioni terapeutiche.

Lo studio sul trapianto di microbiota fecale (FMT)

Un recente studio clinico pubblicato sulla rivista Cell Host & Microbe il 25 luglio 2024, ha esplorato l’uso del trapianto di microbiota fecale (FMT) per superare la resistenza agli inibitori dei checkpoint immunitari in pazienti con tumori gastrointestinali.

I risultati di questa ricerca proof-of-concept, condotta su tredici pazienti, hanno mostrato che sei di loro, che avevano precedentemente mostrato resistenza agli inibitori, hanno tratto beneficio dal FMT da donatori che avevano risposto positivamente al trattamento.

«Questa ricerca evidenzia la complessa interazione tra batteri benefici e dannosi all’interno del microbiota intestinale nel determinare i risultati del trattamento». Ad affermarlo, Hansoo Park del Gwangju Institute of Science and Technology in Corea del Sud.

Dettagli dello studio

I ricercatori hanno incluso pazienti con tumori solidi metastatici resistenti al farmaco anti-PD-1 nivolumab. I partecipanti comprendevano quattro pazienti con cancro gastrico, cinque con cancro esofageo e quattro con carcinoma epatocellulare.

I sei donatori di FMT, che avevano gli stessi tipi di cancro, avevano risposto completamente o parzialmente al trattamento con nivolumab o pembrolizumab per almeno sei mesi. Il FMT è stato somministrato tramite colonscopia dopo che i riceventi avevano ricevuto antibiotici per ridurre il loro microbiota.

Uno dei casi più sorprendenti è stato quello di un paziente con carcinoma epatocellulare che non ha mostrato alcuna risposta al primo FMT e ha continuato a manifestare una progressione del cancro. Dopo aver cambiato donatore per il secondo FMT, il paziente ha mostrato una notevole riduzione del tumore.

«Entrambi i donatori hanno risposto bene e a lungo agli inibitori anti-PD-1, ma poiché non conoscevamo ancora i batteri responsabili della risposta FMT, non potevamo prevedere se il trattamento sarebbe stato efficace», spiega Sook Ryun Park dell’Asan Medical Center dell’University of Ulsan College of Medicine di Seoul, Corea del Sud.

Scoperte sui batteri specifici

I ricercatori hanno identificato ceppi specifici di batteri associati a risposte migliori o peggiori al FMT e ai farmaci per i checkpoint immunitari. Hanno trovato un nuovo ceppo batterico, Prevotella merdae Immunoactis, che ha migliorato l’efficacia del FMT. Al contrario, due ceppi, Lactobacillus salivarius e Bacteroides plebeius, hanno avuto un impatto negativo sull’efficacia del trattamento.

«Esaminando le complesse interazioni all’interno del microbioma, speriamo di identificare comunità microbiche ottimali che possono essere utilizzate per migliorare i risultati del trattamento del cancro», prosegue Hansoo Park.

«Questo approccio completo ci aiuterà a comprendere come l’ecosistema microbico nel suo complesso contribuisca al successo terapeutico».

Sfide e prospettive future

Nonostante i risultati promettenti, i ricercatori riconoscono le sfide nell’adozione dell’FMT come parte del trattamento standard su larga scala. Queste includono la mancanza di protocolli standardizzati e linee guida normative, i potenziali rischi di trasmissione di patogeni e i problemi logistici relativi alla produzione e distribuzione su larga scala dei prodotti FMT. «Sviluppare metodi efficienti e convenienti per la produzione e la distribuzione è necessario per un’adozione diffusa», aggiunge Sook Ryun Park. «Affrontare queste sfide attraverso una ricerca completa e un’attenta pianificazione sarà essenziale per integrare l’FMT nello standard di cura per il trattamento del cancro».

Questo studio rappresenta un passo significativo verso una migliore comprensione e utilizzo del microbiota intestinale per migliorare l’efficacia dell’immunoterapia nei tumori gastrointestinali.

Fonti

Cell Press

Il trapianto di microbiota fecale migliora l’efficacia dell’inibitore anti-PD-1 nei tumori solidi refrattari non resecabili o metastatici refrattari all’inibitore anti-PD-1, Cell Host & Microbe (2024)