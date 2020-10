Festival di Salute: trapianti, aumentano interventi e donazioni

Trapianto combinato

PORTATO A TERMINE “con successo” il trapianto di fegato numero 100 del 2020. Il centesimo intervento di questo tipo all’ospedale Niguarda di Milano è stato realizzato attraverso un. L’intervento prevede l’esecuzione in prima battuta del trapianto di fegato. Il rene, proveniente dallo stesso donatore del fegato, viene invece conservato in una macchina ipotermica dedicata in cui la circolazione è assistita artificialmente (machine perfusion). Il rene trapiantato dai chirurghi di Niguarda è stato perfuso fuori dal corpo per 54 ore. Questo ha permesso di intervenire per l’impianto del rene ricondizionato a due giorni dal trapianto di fegato.

Questa scomposizione del trapianto combinato fegato-rene, che solitamente avviene con un unico intervento, è stata dettata dalle dimensioni “extralarge” del fegato malato (a causa di malattia policistica), che superava i 7 chilogrammi di peso (il peso medio in un adulto sano è pari a 2 chili). Il prelievo di un organo così voluminoso ha obbligato, infatti, l’équipe di Niguarda ad utilizzare il trapianto combinato in due tempi. Luciano De Carlis, direttore della Chirurgia generale e dei Trapianti, commenta: “Il traguardo di quest’anno è particolarmente importante in quanto raggiunto in una fase-Covid estremamente critica. E nonostante la pandemia i trapianti di fegato non hanno subito battute di arresto, i dati ci dicono infatti che ci attestiamo sullo stesso numero di interventi eseguiti l’anno scorso a ottobre”.Aumentare la disponibilità di organi e migliorare l’esito dei trapianti è un’esigenza resa sempre più pressante. Nel 2019, 41mila pazienti hanno ricevuto trapianti di organi solidi nell’UE, mentre 48mila nuovi pazienti sono stati aggiunti alle liste di attesa. In Italia, solo un terzo dei pazienti in lista di attesa accede ogni anno al trapianto d’organo.

Un sistema integrato

In questo scenario si colloca il traguardo del sistema integrato PerLifeTM ((Aferetica) e del sorbente “PerSorb- ECOS-300CYTM” (CytoSorbents) che hanno ottenuto la certificazione CE e sono pronti a entrare nella pratica Clinica per incrementare disponibilità e qualità degli organi. PerLife™ è il primo sistema dedicato contemporaneamente alla perfusione e alla depurazione sia del rene che del fegato rendendo possibile il recupero di organi che altrimenti non sarebbero trapiantabili e/o il miglioramento dell’esito del trapianto. Il nuovo sorbente realizzato da CytoSorbents, dedicato alla depurazione degli organi consente la rimozione dei mediatori infiammatori, aiutando a preservare gli organi sani e/o a ripristinare il funzionamento di quelli cosiddetti ‘marginali’, che altrimenti verrebbero scartati prima del trapianto.