Trapelano specifiche e prezzi per l’Europa

Lo scorso anno, di questi tempi, Xiaomi ha annunciato due nuovi dispositivi, il 13T ed il 13T Pro e non è dunque un caso che, proprio in queste ore siano emerse delle indiscrezioni in merito ai loro successori. Sul web è infatti possibile trovare le specifiche tecniche ed i prezzi dello Xiaomi 14T e del 14T Pro.

Stando alle indiscrezioni emerse, entrambi i dispositivi potrebbero fare affidamento su un display AMOLED da 6,67 pollici, con refresh rate massimo a 144 Hz ed una risoluzione di 1220 x 2712 pixel. La luminosità di picco si attesterebbe sui 4.000 nit. Lato processore, il 14T potrebbe essere alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra, mentre il 14T Pro farebbe affidamento sul Dimensity 9300+. Molto più improbabile, considerati i tempi ristretti, che l’azienda cinese possa implementare il nuovo Dimensity 9400, considerato anche che il suo lancio non avverrà prima dell’inizio del mese di ottobre.

Non è trapelato ancora nulla invece per quanto riguarda le RAM e le memorie interne. Sono invece emersi i dettagli riguardanti il peso e le dimensioni dei due flagship. Nello specifico, per il 14T troviamo una diagonale da 160,5 x 75,1 x 7,8 mm ed un peso di 195 grammi, mentre il 14T Pro sarebbe caratterizzato dalle seguenti misure: 160,4 x 75,1 x 8,39 mm, con il peso che raggiungerebbe i 209 grammi. Tre le possibili colorazioni disponibili, ossia Titanium Black, Titanium Gray ed infine Titanium Blue.

Volgendo uno sguardo al comparto fotografico, il 14T farebbe affidamento su un sensore principale IMX906 prodotto da Sony, da 1/1,56″, in abbinata ad un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2,6x, combinato con un’ultrawide da 12MP con campo visivo da 120 gradi. Focalizzandoci sulla variante Pro, dovremmo invece trovare una camera principale da 1/1,31″, con la presenza del sensore Light Fusion 900, unito ad uno zoom ottico 2x. Non sono mancate le anticipazioni anche in merito ai possibili prezzi previsti per l’Europa, con il 14T in versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna proposta a 649 euro, mentre la variante 14T Pro, carrozzata con 12GB di RAM e 512GB di spazio d’archiviazione, raggiungerebbe gli 899 euro. Ancora qualche giorno e siamo certi che arriveranno informazioni più dettagliate a riguardo, nel frattempo godetevi le anticipazioni in merito al nuovo tablet top di gamma dell’azienda cinese.