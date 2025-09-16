Trapani tra le città più economiche d’Italia secondo Istat

Trapani si conferma come una delle città meno costose d’Italia, secondo i dati Istat di agosto elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori. La classifica del costo della vita mette in evidenza che Trapani ha un incremento di spesa annuale di soli 139 euro per una famiglia media, con un’inflazione dell’0,6%. In confronto, Bolzano è in testa tra le città più care, con un aumento di 697 euro.

Altre città con un costo contenuto includono Brindisi (+138 euro), Benevento (+133 euro), Campobasso (+118 euro), Aosta (+83 euro) e Pisa (+81 euro). A livello nazionale, si notano significative disparità: Rimini (+661 euro), Belluno (+652 euro) e Siena (+649 euro) seguono Bolzano nella graduatoria delle località più costose.

Analizzando i dati regionali, la Sicilia si posiziona al terzo posto tra le regioni meno care, con un rincaro medio di 247 euro annui e un’inflazione dell’1,1%. Solo la Valle d’Aosta (+111 euro, +0,4%) e il Molise (+142 euro, +0,6%) mostrano numeri più favorevoli. Al contrario, il Trentino Alto Adige si colloca al primo posto tra le regioni più costose, con un aumento di 495 euro e un’inflazione dell’1,6%.

L’Unione Nazionale Consumatori evidenzia che le differenze territoriali sono marcate: mentre alcuni cittadini affrontano rincari significativi, altri, in particolare al Sud, registrano aumenti più contenuti. Tuttavia, l’innalzamento dei prezzi rappresenta una sfida comune per tutti.